Генсек Совета Европы заявил, что Россия должна заплатить взнос в феврале

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд утверждает, что Россия, как и все страны-члены СЕ, должна заплатить взнос в феврале 2018-го года. Об этом он сообщил на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая проходит в Страсбурге в понедельник.

«Правительство России имеет обязательство, и они, как и все государства-члены, должны внести свой взнос в феврале», - приводит его слова РИА Новости.

Российские парламентарии были лишены права голоса в ПАСЕ с 2014-го года после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. По этой причине с 2016-го года Россия не направляет в ассамблею документы, необходимые для аккредитации своей делегации. В Москве заявляют, что готовы вернуться в структуру при условии полного восстановления прав и внесении изменений в регламент. В ПАСЕ предложения российской стороны игнорировали.