Forbes включил в список самых перспективных людей Европы до 30 лет троих россиян

Трое россиян вошли в ежегодный рейтинг самых перспективных людей Европы до 30 лет, который был составлен журналом Forbes.

В третий раз журнал составил список, среди которых по 30 самых перспективных в Европе бизнесменов, изобретателей, стартаперов, ученых, спортсменов, деятелей искусства, журналистов и ретейлеров моложе 30 лет. В каждой категории представлено по 30 талантливых молодых людей. Около 30 людей из рекордного числа (34) европейских стран вошли в список 2018 года.

В рейтинге оказались и россияне, которые делают свой бизнес вне территории России. В число 30 инноваторов, занимающихся финансами, попал Денис Федоряев, который является основателем компании Blazar Capital, помогающей предпринимателям запускать новый бизнес.

Среди молодых инноваторов, «изменяющих наше представление о шопинге», оказалась родившаяся в Москве Гельназ Хусаинова и ее компания Easysize, действующая в Дании. Она помогает снизить число возвратов одежды на треть, экономя онлайн-магазинам до 7% выручки.

Также в число бизнесменов, создающих тренды в сфере культуры и искусства, попала Татьяна Кожевникова, которая открыла в Лондоне магазин по пошиву мужских костюмов на заказ Artefact London.