Яровая после атак на школы предложила закон о быстрой блокировке сайтов

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разрешить Роскомнадзору во внесудебном порядке блокировать сайты, которые побуждают детей к противоправным действиям. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу депутата.

По словам Яровой, сейчас законом установлен трехдневный срок на удаление сайтов, которые могут представлять опасность для детей или склонять их к совершению преступлений. Однако после этого сразу появляются «зеркала» ресурса.

Парламентарий предлагает удалять копии запрещенных сайтов в течение одного дня, а также уведомлять правоохранительные органы о появлении в Интернете опасного контента.

«Предлагается установить форму взаимодействия Роскомнадзора и правоохранителей — незамедлительное уведомление о появлении контента, побуждающего детей к совершению противоправных действий, представляющих опасность для жизни, что дает возможность именно оперативного выявления лиц, совершающих преступления...», - считает Яровая.