Геологи обнаружили настоящий «Мордор» на дне океана

Геологи из Аделаидского и Абердинского университетов обнаружили у берегов Австралии район подводных вулканов, напоминающий Мордор из «Властелина колец» Джона Толкина. Об этом пишет портал Tech Times.

Ученые, просканировав дно Большого Австралийского залива у южного побережья Австралии, выяснили, что подводный ландшафт был сформирован из 26 потоков лавы около 35 млн лет назад. Длины их доходит до 34 км, а ширина – до 15. Сформированы потоки были после извержения вулканов, расположенных на глубине менее 300 метров, высотой от 60 до 625 метров.

Используя данные, полученные в рамках поиска нефти, мы смогли с потрясающей точностью нанести на карту эти древние потоки лавы, обнаружив захватывающий вулканический ландшафт, при взгляде на который в голову приходят иллюстрации к "Властелину колец"», — отметили ученые.

В настоящее время полученные с помощью трехмерного сейсмического отражения данные используются для того, чтобы понять, что происходит с извергающимися вулканами под водой.