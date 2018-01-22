Самолет сбросил на жителей индийской деревни ледяную «бомбу»

Ледяной шар весом более десяти килограмм упал на территории индийской деревни Фазиопер Бадли около города Гургаон. Несколько местных жителей забрали частицы инородного тела к себе домой, решив, что это обломки метеорита.

После того, как «неземной объект» растаял, выяснилось, что это были человеческие отходы, упавшие из пролетавшего над деревней самолета. Фекалии замерзли во время падения на землю и превратились в шарообразную ледяную массу, передает ВВС.

Примечательно, что инцидент произошел спустя десять дней после запрета авиакомпаниям сбрасывать продукты человеческой жизнедеятельности с воздуха на населенные пункты.