Водитель проехался во встречной полосе на МКАД: видео

В Сети появилось видео, на котором водитель проехался по встречной полосе на Московской кольцевой автодороге.

«Москва что там по погоде?? @igorek_0063 ты что там МКАД суетишь», - написала пассажирка-автор видео.

При этом нарушитель потребовал принять закон о расширении дорог в комментарии к видеозаписи на своей странице.

«Как сделаете закон о расширении дорог, об уборке дорог и избранных будет выбирать народ, а не вы. Тогда и поговорим о наших правах. Как всегда на суете», - написал водитель в Instagram, перепостив видео.По его словам, он всего лишь хотел объехать пробку.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ, правоохранители изучат опубликованную в Сети запись, автор которой едет по встречке на МКАД.