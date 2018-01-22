Украина призывает участников ЧМ-2018 к бойкоту

Украина подговаривает участников чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России, бойкотировать его. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин во время пресс-конференции, сообщает «Телеканал новин 24».

По его словам, украинская сторона ведет переговоры с несколькими федерациями и организациями (болельщиков) по данному вопросу.

«Мы разговариваем с разными федерациями, могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанатов касательно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России», - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что Италия впервые за 60 лет не сыграет на чемпионате мира по футболу.