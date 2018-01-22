МВФ повысил прогноз роста экономики России в 2018 году

Международный валютный фонд повысил прогноз по росту ВВП России в 2018-м году до 1,7%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в докладе фонда.

В октябре прошлого года МВФ оценивал экономический рост до 1,6%, а по итогам 2017-го года экономика России выросла до 1,8%.

Прогнозы мирового роста ВВП повышены до 3,9% на 2018 и 2019 годы, что на 0,1 п.п. выше осенних прогнозов. Отмечается рост экономики Европы и Азии.