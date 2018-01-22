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Киев отказался от предложения Москвы забрать военную технику из Крыма

Андрей Аркадьев
18:32 22.01.2018
Украина ответила отказом на предложение РФ забрать военную авиатехнику и корабли из Крыма, оставшиеся после присоединения полуострова к России.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не собирается забирать украинские корабли и авиацию, оставшиеся в Крыму после воссоединения полуострова с Россией.

«Мы на это не пойдем, не будем делать таких вещей», – приводит LB.ua слова главы украинского внешнеполитического ведомства.

Одиннадцатого января президент России Владимир Путин предложил украинской стороне забрать оставшуюся в Крыму военную технику. По словам главы РФ, она находится «в плачевном состоянии». Путин добавил, что Москва готова оказать Киеву помощь в виде транспортировки украинской техники в Одессу.

Крым стал российским регионом после референдума, проведенного в марте 2014 года, на котором большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией.

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