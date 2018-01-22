Россию сковали аномальные морозы

В минувшие выходные в Сибирь пришли аномальные морозы, Поволжье засыпало снегом, а в Южном федеральном округе прошел ледяной дождь. По прогнозам синоптиков, погодные аномалии продолжатся и на этой неделе.

В Якутии столбики термометров в некоторых населенных пунктах опускались до –57° С. В соседних регионах были зафиксированы –45... –47° С. Из-за сильнейших морозов в Кемеровской, Томской, Новосибирской областях, а также в Алтайском крае отменены автобусные рейсы между городами. В Омске из-за холодов местные автолюбители не смогли завести свои автомобили. На вынужденные каникулы пришлось уйти школьникам Красноярского края. На усиленный режим работы переведены коммунальщики.

А в центральные регионы России пришли снег, метель и ледяной дождь. В Иваново за выходные выпала четверть месячной нормы осадков. В Волгограде из-за ледяного дождя и тумана была нарушена работа международного аэропорта.

В Москве тоже ожидается резкое похолодание. Синоптики предупреждают, что на этой неделе жителей и гостей столицы ждут 20-градусные морозы.