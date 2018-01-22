В НАТО поздравили Грушко с назначением заместителем главы МИД РФ

В НАТО прокомментировали назначение Александра Грушко на должность заместителя главы МИД РФ. Представитель альянса поздравил бывшего постпреда РФ с новой должностью и заявил, что в организации с нетерпением ждут его нового преемника для дальнейшего сотрудничества.

«Мы ценим хорошие, профессиональные рабочие отношения, сложившиеся с послом Грушко, и мы поздравляем его с новым назначением. Мы ждем работы с его преемником для взаимной выгоды наших стран с целью увеличить прозрачность и предсказуемость и снизить риски», – цитирует РИА Новости представителя НАТО.

Кроме того, он добавил, что альянс ценит диалог с Россией и приветствует дальнейшие дискуссии в рамках совета Россия – НАТО, а также в других форматах.

Ранее Владимир Путин освободил Александра Грушко от должности постпреда РФ при НАТО и назначил его заместителем главы МИД России.