Медведев утвердил Стратегию безопасности дорожного движения на семь лет

Глава российского правительства Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами заявил, что он утвердил Стратегию безопасности дорожного движения, которая рассчитана на семь лет.

Медведев отметил, что дорожная ситуация в стране остается сложной, что может быть связано с увеличением количества как легковых, так и грузовых автомобилей.

«Я утвердил стратегию безопасности дорожного движения, она рассчитана на семь лет – до 2024 года. Ситуация на дорогах сложная, напряженная: растет количество автомобилей – и легковых, и грузовых», – приводит РИА Новости слова премьер-министра.

Медведев призвал следить за состоянием дорог и улиц, применять интеллектуальные системы управления дорожным движением, а также улучшать механизмы фиксации ДТП.