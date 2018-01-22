Порошенко рассказал о «сапоге украинского оккупанта», который топчет Украину

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в понедельник на Дне соборности в Киеве, допустил оговорку, заявив, что «сапог украинского оккупанта» топчет украинскую землю. Правда, глава Незалежной тут же поправился.

Видеозапись выступления выложил телеканал Еспресо TV.

«День соборности будет для украинцев с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта... российского оккупанта (на этих словах глава Украины исправляется) топчет нашу суверенную украинскую землю…» – заявил Порошенко.

Похожую оговорку Порошенко допустил ровно месяц назад, 22 декабря. На выступлении в Киеве по случаю Дня дипломатической службы президент Украины, разглагольствуя о так называемой «российской агрессии», высказался о «подлости украинского режима», о котором никто лучше украинцев не знает. При этом тогда он исправляться не стал, видимо, не заметив ошибки.