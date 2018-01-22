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В Госдуме предложили регистрировать в соцсетях по паспорту

Лина Давыдова
17:13 22.01.2018
Депутат от партии «Единая Россия» Виталий Милонов предложил разрешить регистрацию в соцсетях только по паспортам.
В Госдуме предложили регистрировать в соцсетях по паспорту
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА новости

Детям до 14 лет могут запретить регистрироваться в соцсетях без письменного согласия их законных опекунов. С таким предложением выступил депутат от «Единой России» Виталий Милонов. Соответствующую инициативу внесут на рассмотрение нижней палаты парламента 22 января, сообщает RT.

Милонов предложил обязать пользователей социальных сетей при регистрации предоставлять сканы документов, удостоверяющих личность. При этом регистрация лица, не достигшего 14 лет, возможна, но с письменного согласия родителей или опекунов.

За невыполнение требований предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц.

По мнению Милонова, такие меры позволят снизить число фейковых аккаунтов, через которые преступники могут продвигать «опасные идеи». 

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