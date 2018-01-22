США перенесут посольство в Иерусалим до конца 2019 года

Посольство США в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года, заявил вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс в ходе визита в еврейское государство.

«Посольство откроется до конца следующего года», – написал он в Twitter. Пенс в настоящее время находится с визитом в Израиле в рамках своего ближневосточного турне.

В начале декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства из Тель-Авива. По мнению Пенса, решение главы Белого дома о переносе дипмиссии не только отвечает интересам Вашингтона, но и способствует достижению мира.