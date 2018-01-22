Захарова сравнила с вандализмом заявление Климкина о сносе Арки дружбы народов в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о возможности разбора Арки дружбы народов в Киеве на металлолом. Дипломат сравнила заявление главы украинского внешнеполитического ведомства с актом вандализма.

Ранее Климкин в своем Twitter-аккаунте выразил недоумение, почему в столице Украины до сих пор существует Арка дружбы народов, которая была построена в 1982 году по случаю 60-летнего юбилея создания СССР.

«Да, Павел, в этот раз Вы правы на сто процентов, пионеров у вас не осталось – вы их люстрировали. Но даже если бы они и остались, то памятник все равно стоял бы на месте: перед детьми-пионерами взрослые ставили адекватные задачи, вандализм в их число не входил», – отметила Захарова на своей странице в Facebook.