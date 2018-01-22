Композитора Владимира Шаинского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Владимира Шаинского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил сайту «Звезды» его сын Вячеслав Шаинский. На похоронах композитора присутствовали его ближайшие родственники и друзья.

Гражданская панихида по народному артисту России прошла в понедельник в Московском доме композиторов.

Владимир Шаинский ушел из жизни 25 декабря в больнице Сан-Диего в возрасте 92 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Композитор приобрел известность как автор музыки к многим мультфильмам, таким как «Антошка», «Чебурашка и Гена», «Приключения Незнайки и его друзей», «Крошка Енот», «Мама для мамонтенка».