Число безработных в России снизилось за неделю

В России с 10 по 17 января снизилась на 3% численность безработных граждан. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

На данный момент число безработных граждан в стране составляет 747 тысяч человек. Как отмечают в министерстве, снижение численности безработных было зафиксировано в 82 регионах.

Без изменений ситуация сохранилась в Ростовской области и Республике Ингушетия, а в Тыве число безработных увеличилось.

В ноябре прошлого года правительство РФ установило размеры пособия по безработице на 2018 год. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, минимальная величина выплат составила 850 рублей, максимальная – 4900 рублей.