Порошенко назвал закон о реинтеграции Донбасса «технологией возвращения территорий»

Президент Украины Петр Порошенко назвал принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса «технологией возвращения оккупированных территорий под суверенитет Украины».

Об этом он заявил, выступая на Дне соборности и 100-летия провозглашения независимости Украинской Народной Республики в Киеве, пишет РИА Новости.

В документе, который украинский парламент принял в четверг, Россия охарактеризована как «страна-агрессор», а неподконтрольные Украине территории Донбасса признаны «временно оккупированными».

Глава Незалежной пообещал подписать законопроект сразу, как только он поступит к нему из Верховной рады.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с этим заявил, что данный документ перечеркивает минские соглашения.