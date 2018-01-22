Лучшие из худших: объявлены номинанты на «Золотую малину»

В США объявлены претенденты на премию «Золотая малина», которую присуждают за наиболее сомнительные достижения в кинематографе. По традиции имена номинантов были представлены в ироничном видео, опубликованном на YouTube-канале сайта кинообзоров Rotten Tomatoes.

В этот раз организаторы премии представили инструкцию по защите человечества от «ядовитых отходов». В номинации «Токсичная актерская игра» у мужчин оказались представлены Том Круз, Джонни Депп, Джейми Дорнан, Зак Эфрон и Марк Уолберг. Среди актрис за премию «За отравляющую игру» поборются Дакота Джонсон, Эмма Уотсон, Кэтрин Хэйгл и Дженнифер Лоуренс.

«Худшим фильмом года» могут оказаться «На пятьдесят оттенков темнее», «Эмоджи фильм», «Трансформеры: последний рыцарь», «Спасатели Малибу» и «Мумия».

Церемония вручения «Золотой малины» проходит каждый год накануне «Оскара». В этом году она состоится 3 марта.

Название премии происходит от жаргонного выражения «to blow raspberry» – то есть фыркнуть или издать иной подобный звук, выражающий презрение. Лауреаты получают приз в форме пластмассовой ягоды, выкрашенной в золотой цвет, которая стоит всего пять долларов.