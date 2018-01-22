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Школа в Улан-Удэ возобновила работу после нападения на учеников

Вадим Синицын
08:11 22.01.2018
На занятия пришли около 80% учеников.

Плановые занятия в школе № 5 в Улан-Удэ возобновлены после случившегося 19 января нападения на учеников заведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора школы Сергея Разуваева.

«Учебный процесс возобновлен, уроки по расписанию… Мы порадовались, что около 80% школьников сегодня пришли на занятия. Мы полагали, что будет меньше», сказал директор образовательного учреждения.

Разуваев добавил, что в школе была принята установка на «щадящий режим», согласно которому ребенок мог не приходить на занятия, если не был психологически готов. Тем не менее подавляющее большинство школьников пришли на уроки.

Ранее в СК РФ заявили, что нападавший на школу в Бурятии был один, он установлен и задержан. В пятницу, 19 января, утром в школу в Улан-Удэ ворвался вооруженный топором старшеклассник с коктейлем Молотова и устроил пожар. Пять человек пострадали.

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