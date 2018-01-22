Школа в Улан-Удэ возобновила работу после нападения на учеников

Плановые занятия в школе № 5 в Улан-Удэ возобновлены после случившегося 19 января нападения на учеников заведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора школы Сергея Разуваева.

«Учебный процесс возобновлен, уроки – по расписанию… Мы порадовались, что около 80% школьников сегодня пришли на занятия. Мы полагали, что будет меньше», – сказал директор образовательного учреждения.

Разуваев добавил, что в школе была принята установка на «щадящий режим», согласно которому ребенок мог не приходить на занятия, если не был психологически готов. Тем не менее подавляющее большинство школьников пришли на уроки.

Ранее в СК РФ заявили, что нападавший на школу в Бурятии был один, он установлен и задержан. В пятницу, 19 января, утром в школу в Улан-Удэ ворвался вооруженный топором старшеклассник с коктейлем Молотова и устроил пожар. Пять человек пострадали.