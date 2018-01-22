Госдеп попросил Турцию не увлекаться в операции против курдов

Вашингтон просит Анкару не увлекаться и не затягивать операцию против сирийских курдов в Африне. Официальное сообщение, в котором американские власти призывают Турцию к сдержанности, появилось на сайте Госдепа.

«Мы призываем Турцию проявить сдержанность и гарантировать, что ее военные операции будут ограничены по масштабу и продолжительности и станут носить точечный характер, чтобы избежать жертв среди мирного населения», – говорится в нем.

Параллельно данным вопросом занимается и Пентагон, но о конкретных шагах его глава Джеймс Мэттис пока не сообщал. Вместе с тем руководитель оборонного ведомства признался, что операция «Оливковая ветвь» не стала для США неожиданностью – турки заранее предупредили союзника о своих намерениях.

Генштаб Турции начал масштабную войсковую операцию против курдов на северо-западе Сирии два дня назад. Под ударом оказались отряды «Сил народной самообороны», которые составляют костяк курдской демократической коалиции, поддерживаемой Вашингтоном.

Боевые действия в районе Африна привели к крупному потоку беженцев, о чем сообщили в Центре по примирению враждующих сторон. За минувшие сутки с севера провинции Алеппо ушли более тысячи женщин и детей.