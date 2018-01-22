Светлаков и Незлобин ушли с ТНТ

Известные комедийные актеры Александр Незлобин и Сергей Светлаков покинут телеканал ТНТ и начнут работать на СТС. Об этом газете «Ведомости» рассказал генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.

По словам Муругова, Незлобин и Светлаков станут новыми лицами канала и будут вести собственные шоу. Кроме того, артисты примут участие в создании комедийных сериалов для канала и, возможно, займутся производством фильмов.

«Мы договорились, чтобы у них была возможность спокойно закрыть текущие проекты с другой телекомпанией. Мы сами знаем, как бывает неприятно, когда каналу приходится внезапно рвать сложившиеся отношения с производителями контента», – сообщил изданию Муругов.

По словам гендиректора, контракт канала со Светлаковым и Незлобиным начнет действовать с 1 июля этого года. Детали о проектах, которыми займутся актеры на новом месте работы, пока не известны.