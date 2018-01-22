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Глава Генштаба Британии заявил о превосходстве российской армии

Вадим Синицын
07:03 22.01.2018
Генерал британской армии и глава Генерального штаба страны Ник Картер заявил о доминировании России в области вооружений.
Фото: Jette Carr / ZUMAPRESS / Globallookpress

Вооруженные силы Соединенного Королевства значительно отстают от армии Российской Федерации, и этот разрыв только увеличивается. Об этом заявил глава Генерального штаба Великобритании Ник Картер, сообщает The Telegraph.

Согласно тексту выступления главы Генштаба Великобритании, российская армия владеет серьезным вооружением, противопоставить которому королевство не может ничего. В качестве примера Картер упомянул российские крылатые ракеты, скорее всего, имея в виду успешно примененные против боевиков в Сирии «Калибры».

Генерал добавил, что за последние годы Москва продемонстрировала впечатляющий уровень военных разработок, и посетовал, что Великобритания отстает от России. Эту ситуацию Картер связал с недостатком финансирования своего ведомства.

В материале также сообщается, что превосходством вооружений России обеспокоен не только глава британского Генштаба. Многие высокопоставленные военные Великобритании признают доминирование Российской Федерации в области компьютерных технологий, артиллерии и радиоэлектронной борьбы.

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