«Не поможет»: Пушков прокомментировал крещенское купание Хантсмана

Председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков дал оценку мероприятиям с участием посла США в России Джона Хантсмана в крещенских купаниях. Свой комментарий сенатор разместил на личной странице в Twitter.

По мнению Пушкова, американский дипломат «старается, как может», однако его крещенские купания стали самым ярким событием в отношениях стран за последнее время.

«В ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США, купание посла Хантсмана в проруби стало самым ярким событием в этих отношениях. Посол старается, как может, только купание не поможет», – написал Пушков.

Ранее сообщалось, что посол США в России Джон Хантсман с семьей и коллегами посетил Новоиерусалимский монастырь, где окунулся в прорубь на берегу Истры и приобрел русские валенки. Дипломат отметил, что сделал это для лучшего понимания российских традиций, и добавил, что опыт был незабываемым.