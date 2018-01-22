В шведском городе Мальме прогремел взрыв, сообщили в пресс-службе местной полиции. Устройство сработало в офисном здании ночью, рядом находится небольшой ресторан, но жертв и пострадавших удалось избежать.

Отмечается, что в результате инцидента поврежден фасад здания.

На место оперативно выехали полицейские и взрывотехники. Пока ни об организаторе, ни о его мотивах спецслужбам ничего не известно.

Это уже второй взрыв в Мальме за неделю, в среду ручную гранату бросили в полицейский участок. Тогда тоже обошлось без пострадавших, повреждения получили несколько спецавтомбилей.

Примечательно, что бизнес-центр, где сегодня ночью произошел взрыв, расположен совсем рядом с тем самым полицейским участком.