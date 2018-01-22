Донбассу передали помилованную Порошенко женщину

Украина передала самопровозглашенной Донецкой народной республике женщину, которую помиловал президент страны Петр Порошенко, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«На КПВВ "Майорск" состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом для продолжения процесса освобождения заложников», – написала она в Facebook.

Геращенко отметила, что на решение Порошенко повлиял тот факт, что у женщины ампутированы конечности, а также есть новорожденный ребенок.

В ответ на свои действия Киев ждет передачи Донбассом украинского военного.

Крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса произошел 27 декабря в буферной зоне в пригороде Горловки. Обмен состоялся по формуле «306 на 74», то есть «всех на всех». При этом в ЛНР и ДНР заявили, что Украина не передала более 40 человек из ранее согласованного списка.