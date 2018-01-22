Два вице-губернатора Приморья покинут посты с 1 февраля

С 1 февраля 2018 года от должности вице-губернаторов Приморского края по собственному желанию освобождены Геннадий Сыромятнов и Алексей Сухов, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Отмечается, что оба вице-губернатора покидают свой пост в связи с переходом на новое место работы.

В пресс-службе добавили, что Геннадий Сыромятнов был назначен на должность вице-губернатора в декабре 2016 года, а Алексей Сухов занимал пост с сентября 2012 года.