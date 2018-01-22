Неизвестные открыли стрельбу на Манхеттене
В результате стрельбы в центре Нью-Йорка пострадали три человека.
Фото: nypost.com
Три человека получили ранения в результате стрельбы на Манхэттене, сообщает полиция Нью-Йорка в своем аккаунте в Twitter.
В настоящий момент правоохранители ведут поиск двух подозреваемых. По данным полиции, стрельба произошла в результате конфликта между двумя группами мужчин и не имеет отношения к терроризму.
Инцидент произошел в 16:40 по местному времени (00:40 мск).
Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.