В Польше расследуют празднование активистами дня рождения Гитлера

В Польше правоохранители начали расследование в отношении общественной организации «Гордость и современность», члены которой в день рождения Адольфа Гитлера устроили вечеринку в лесу.

По данным портала «Радио Польша», журналисты телеканала TVN24 провели расследование и показали репортаж о неонацистах, в котором демонстрировалась символика фашистов, однако не было «достаточной информации о преступлениях нацизма».

На резонансное событие отреагировал глава МВД Польши Иоахим Брудзиньский, после чего по приказу генпрокурора страны Збигнева Зебро было начато следствие по делу о публичной пропаганде фашизма организацией «Гордость и современность». По инциденту высказался и премьер Польши Матеуш Моравецкий.