В Польше расследуют празднование активистами дня рождения Гитлера
В Польше правоохранители начали расследование в отношении общественной организации «Гордость и современность», члены которой в день рождения Адольфа Гитлера устроили вечеринку в лесу.
По данным портала «Радио Польша», журналисты телеканала TVN24 провели расследование и показали репортаж о неонацистах, в котором демонстрировалась символика фашистов, однако не было «достаточной информации о преступлениях нацизма».
На резонансное событие отреагировал глава МВД Польши Иоахим Брудзиньский, после чего по приказу генпрокурора страны Збигнева Зебро было начато следствие по делу о публичной пропаганде фашизма организацией «Гордость и современность». По инциденту высказался и премьер Польши Матеуш Моравецкий.
«Это надругательство над памятью наших предков и их геройскими усилиями в борьбе за Польшу, справедливую и свободную от ненависти. Мы не позволим такое поведение и символы», – заявил премьер.