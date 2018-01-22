Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Росавтодор намерен отремонтировать все федеральные трассы в этом году

Наталья Вальханская
03:10 22.01.2018
По данным ведомства, на сегодняшний день показатель нормативов составляет 77,5%.
Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Globallookpress

Росавтодор планирует полностью отремонтировать все федеральные трассы России к концу 2018 года, сообщают «Известия».

По данным Федерального дорожного агентства, на сегодняшний день в нормативном состоянии находится 77,5% из 50 тысяч километров общей протяженности федеральных трасс в стране, к концу года этот показатель будет доведен до 100%.

С 2019 года ведомство планирует для поддержания норматива ежегодно проводить ремонт 15% дорог федеральной сети.

По проекту «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого и проводится ремонт дорожного полотна, к 2025 году планируется довести до норматива 85% всех типов дорог (и федеральных, и региональных, и муниципальных).

По данным Общероссийского народного фронта, в 2017 году самыми худшими дорогами страны признаны дороги в Махачкале, Твери и Орске. Самое лучшее дорожное полотно в Тюмени, Майкопе и Белгороде.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Сирийская армия начала ликвидацию боевиков «Ан-Нусры»* в котле под Идлибом
Дата22.01.2018, 08:00
Сирийская армия начала ликвидацию боевиков «Ан-Нусры»* в котле под Идлибом
Российские военные зафиксировали поток беженцев из Африна
Дата22.01.2018, 06:00
Российские военные зафиксировали поток беженцев из Африна
Мутко пообещал «Ух!» от фигуристов на Олимпиаде
Дата21.01.2018, 16:22
Мутко пообещал «Ух!» от фигуристов на Олимпиаде
Огонь и рев мотора: кантемировцы провели подготовку к «Танковому биатлону»
Дата18.01.2018, 14:00
Огонь и рев мотора: кантемировцы провели подготовку к «Танковому биатлону»
Вторая жизнь «лисьей гончей»: репортаж из цеха, где модернизируют МиГ-31
Дата19.01.2018, 19:27
Вторая жизнь «лисьей гончей»: репортаж из цеха, где модернизируют МиГ-31
Железная «Дорога победы»: что помогло Ленинграду выдержать самую длительную блокаду в истории
Дата18.01.2018, 10:22
Железная «Дорога победы»: что помогло Ленинграду выдержать самую длительную блокаду в истории
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Дата19.01.2018, 11:53
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
09:20 В стране и мире
Видео
На Крымском мосту строители приступили к установке антисейсмических устройств
08:37 Армия
Видео
Гиперзвуковой страж неба: в Тверской академии ВКО готовят специалистов для работы с С-500
07:37 В стране и мире
Светлаков и Незлобин ушли с ТНТ
23:45 В стране и мире
Видео
Лавров назвал переворот на Украине позором Европы
22:10 В стране и мире
ЗИЛ может возродить легендарный ЗИЛ-118 «Юность»
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Эксперты рассказали о секретных автомобилях СССР
Эксперты рассказали о секретных автомобилях СССР
Вратарь забил гол ударом через все поле
Вратарь забил гол ударом через все поле
В «АвтоВАЗе» прокомментировали изменение комплектации для LADA Priora, Granta и Kalina Видео
В «АвтоВАЗе» прокомментировали изменение комплектации для LADA Priora, Granta и Kalina
Эксперт рассказал, в каких целях могут использовать новый пистолет Макарова без лицензии Видео
Эксперт рассказал, в каких целях могут использовать новый пистолет Макарова без лицензии
«АвтоВАЗ» изменил комплектации для LADA Priora, Granta и Kalina
«АвтоВАЗ» изменил комплектации для LADA Priora, Granta и Kalina
В США вышел в прокат фильм-нарезка с видеорегистраторов РФ
В США вышел в прокат фильм-нарезка с видеорегистраторов РФ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.