Росавтодор намерен отремонтировать все федеральные трассы в этом году

Росавтодор планирует полностью отремонтировать все федеральные трассы России к концу 2018 года, сообщают «Известия».

По данным Федерального дорожного агентства, на сегодняшний день в нормативном состоянии находится 77,5% из 50 тысяч километров общей протяженности федеральных трасс в стране, к концу года этот показатель будет доведен до 100%.

С 2019 года ведомство планирует для поддержания норматива ежегодно проводить ремонт 15% дорог федеральной сети.

По проекту «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого и проводится ремонт дорожного полотна, к 2025 году планируется довести до норматива 85% всех типов дорог (и федеральных, и региональных, и муниципальных).

По данным Общероссийского народного фронта, в 2017 году самыми худшими дорогами страны признаны дороги в Махачкале, Твери и Орске. Самое лучшее дорожное полотно в Тюмени, Майкопе и Белгороде.