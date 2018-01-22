Одна из крупнейших бригад ВСУ покинула Донбасс в полном составе – СМИ

Бойцы одной из крупнейших бригад ВСУ «Закарпатский легион» покинули зону так называемой АТО в Донбассе, сообщает РИА «Украина».

128-я отдельная горно-пехотная бригада прибыла в Закарпатскую область, которая является местом ее постоянной дислокации.

Уточняется, что подразделение было выведено из Донбасса для восстановления и пробудет в Закарпатье минимум до июля 2018 года.