Три человека погибли при пожаре в центре Москвы

Три человека стали жертвами пожара в квартире пятиэтажного дома в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщил источник «Звезды» в экстренных службах города.

По данным регионального главка МЧС РФ, информация о возгорании по адресу: Стрельбищенский переулок, дом 13, поступила на пульт оперативного дежурного 22 января в 01:00.

«Пожар произошел в одной из квартир, расположенной на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров», – говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Спасатели экстренно эвакуировали пять человек, в том числе одного ребенка, еще 12 человек вышли из горящего дома самостоятельно.

В 01:39 пожар был локализован, а еще через шесть минут – ликвидирован, добавили в МЧС.

По данным источника телеканала «Звезда», причиной пожара стало короткое замыкание.