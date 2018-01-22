Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в Кабуле украинцев

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в результате нападения на отель Intercontinental в Кабуле.

«В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Порошенко, он поручил Кабмину оказать всю необходимую помощь семьям погибших соотечественников. МИД Украины направляет в Афганистан украинского консула из Душанбе, добавил президент.

Глава внешнеполитического ведомства Украины заявил о гибели шести граждан страны в результате атаки террористов на отель в Кабуле. Также в результате нападения погиб гражданин Казахстана.

Группа боевиков проникла в отель в столице Афганистана в субботу и открыла огонь по посетителям. Террористы взяли в заложники постояльцев и сотрудников отеля.