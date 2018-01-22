Выборы президента РФ установили рекорд по числу участников

Число заявивших о намерении участвовать в президентских выборах в России в 2018 году стало рекордным с 2000 года. Об этом говорится в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ).

«Сравнение с выборами 2000–2012 годов показывает, что число пожелавших участвовать в выборах в настоящей кампании оказалось рекордным», – заявили в КГИ.

Эксперты связывают это со снижением требований к числу подписей избирателей. В 2000 году для регистрации кандидатом требовалось заручиться поддержкой полумиллиона избирателей, в 2004–2012 годах – двух миллионов. Сейчас кандидатам от партий, за исключением парламентских, необходимо 100 тысяч подписей избирателей, а самовыдвиженцам – 300 тысяч.

«По количеству подавших в ЦИК РФ документы на выдвижение и по количеству положительно прошедших проверку законности выдвижения кандидатов выборы 2018 года выглядят наиболее представительно с 2004 года», – отметили эксперты.

Со старта избирательной кампании 18 декабря 2017 года Центризбирком России получил 70 уведомлений о намерении выдвинуть кандидата или выдвинуться в качестве кандидата, необходимые документы в итоге предоставили 36 человек, после их рассмотрения ЦИК допустил до участия в кампании 17 претендентов на пост главы РФ.