На Москву надвигаются 18-градусные морозы

Крещенские морозы с запозданием придут в Москву. По данным синоптиков центра погоды «Фобос», на следующей неделе столбики термометров в столичном регионе опустятся до –18° C.

С понедельника в Москву и Подмосковье придет балканский циклон, который принесет с собой снегопады и морозный воздух полярного происхождения. К утру 22 января похолодает до –9°…–11° C, весь день будет облачно, местами возможен небольшой снег.

Со вторника и до конца недели будет нелегко всем метеозависимым жителям столицы из-за повышенного атмосферного давления, предупреждают синоптики. Зато благодаря давлению ожидается солнечная погода.

Температура установится в рамках климатической нормы. Ночами в Московском регионе ожидается до –10°…–15° C, а местами и до –8° C. Днем температура воздуха составит –5°…–10° C.