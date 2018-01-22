Сирийская армия начала ликвидацию боевиков «Ан-Нусры»* в котле под Идлибом

Войска Сирийской Арабской Республики совместно с народным ополчением начали ликвидацию окруженного в восточной части провинции Идлиб отряда запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».

Как сообщили в Министерстве обороны России, численность окруженной террористической группировки в Идлибе превышает 1500 человек. Отряд боевиков владеет БМП, танками, минометами и орудиями полевой артиллерии.

За прошедшие сутки сирийская армия продвинулась на шесть километров к северу от аэродрома Абу-Духур, который контролировался боевиками с 2015 года. Военные освободили от террористов 24 населенных пункта.

Ранее сообщалось, что штурмовые отряды правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль. Именно в результате этого маневра состоялось окружение крупной группировки террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

*«Джебхат ан-Нусра» – террористическая группировка, запрещенная в РФ