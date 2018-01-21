Ученые предложили увеличить подростковый возраст до 24 лет

Медики предложили увеличить подростковый возраст в постиндустриальных странах до 24 лет, так как, по их мнению, на Западе молодые люди дольше учатся, позже женятся и заводят детей. Статья ученых опубликована в научном журнале Lancet.

По словам медиков, если раньше молодые люди вступали во взрослую жизнь в 19 лет, то сейчас это происходит примерно в 24 года. В связи с этим, эксперты предлагают ввести новую норму в законодательство ряда стран.

Однако у инициативы на Западе есть и ряд противников, которые утверждают, что новые нормы приведут к тому, что «молодые люди станут еще более инфантильными».

В пользу же увеличения подросткового возраста медики приводят аргументы о том, что мозг продолжает развиваться еще в течение нескольких лет после того, как, по принятым сегодня понятиям, человек становится взрослым. Также ученые в защину своих слов приводят тот факт, что у большинства молодых людей до 25 лет не растут «зубы мудрости».