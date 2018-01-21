МИД Украины подтвердил гибель украинцев в Кабуле

Как написал в своем Twitter глава МИД Украины Павел Климкин, он доложил о случившемся Петру Порошенко.

«Доложил президенту о гибели шести граждан Украины в Кабуле. Сейчас ведем работу с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого теракта», - написал он.

Ранее ВВС сообщила о гибели девяти граждан Украины.