МИД Украины подтвердил гибель украинцев в Кабуле
МИД Украины подтвердил гибель шести граждан страны в результате атаки террористов на отель Intercontinental в Кабуле.
Фото: Rahmat Alizadah / ZUMAPRESS / Globallookpress
Как написал в своем Twitter глава МИД Украины Павел Климкин, он доложил о случившемся Петру Порошенко.
«Доложил президенту о гибели шести граждан Украины в Кабуле. Сейчас ведем работу с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого теракта», - написал он.
Ранее ВВС сообщила о гибели девяти граждан Украины.