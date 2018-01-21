Тиллерсон обсудил с коллегами из РФ и Турции ситуацию с военной операцией в Сирии

Глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон обсудил с коллегами из России и Турции ситуацию с военной операцией Турции на северо-западе Сирии, сказано в сообщении Госдепартамента США.

В ведомстве уточнили, что Вашингтон признает право Турции на законные акции по защите безопасности, но призывают к «скрупулезности» и концентрации на борьбе и ИГ*.

Также в Госдепе отметили, что власти США обеспокоены обострением ситуации в сирийском Африне, и просят Анкару быть сдержаннее, дабы избежать жертв среди мирного населения.

*ИГ запрещенная в России террористическая организация.