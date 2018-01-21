Минэнерго: Россия при выходе из сделки ОПЕК+ сможет нарастить добычу нефти

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что Россия при выходе из сделки ОПЕК+ (Организация стран-экспортеров нефти) сможет постепенно нарастить добычу нефти.

При этом министр отметил, что пока говорить об уменьшении обязательств России по сокращению добычи черного золота в рамках сделки ОПЕК+ преждевременно.

Поэтому Минэнерго сохраняет прогноз по добыче нефти в России в 2018 году на уровне 2017-го.