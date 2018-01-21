СМИ: в гостинице Кабула погибли девять украинцев

В результате атаки террористов на гостиницу Intercontinental в Кабуле погибли 14 иностранцев, среди которых девять граждан Украины.

Как сообщает ВВС, помимо украинцев погибли гражданин Германии, один гражданин Казахстана, один грек и еще двое пока не опознаны.

Более 160 человек были освобождены после предпринятого афганскими силами безопасности штурма здания, длившегося всю ночь. По последним данным, всего погибли 43 человека.