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СМИ: в гостинице Кабула погибли девять украинцев

Иван Славинский
19:53 21.01.2018
Девять граждан Украины стали жертвами захвата заложников гостиницы Intercontinental в Кабуле.
СМИ: в гостинице Кабула погибли девять украинцев
Фото: Rahmat Alizadah / imago stock&people / Globallookpress

В результате атаки террористов на гостиницу Intercontinental в Кабуле погибли 14 иностранцев, среди которых девять граждан Украины.

Как сообщает ВВС, помимо украинцев погибли гражданин Германии, один гражданин Казахстана, один грек и еще двое пока не опознаны.

Более 160 человек были освобождены после предпринятого афганскими силами безопасности штурма здания, длившегося всю ночь. По последним данным, всего погибли 43 человека. 

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