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Росстат: назван продукт, подорожавший больше всего в прошлом году

Наталья Жуковская
19:10 21.01.2018
Росстат опубликовал данные о ценах на продукты в 2017 году, картошка подорожана на 24%.
Росстат: назван продукт, подорожавший больше всего в прошлом году
Фото: pixabay.com

Аналитики Росстата сообщили, что в прошлом году картофель подорожал на 24 процента,тем самым опередив по росту цен все социально значимые продукты первой необходимости.

По словам представителей торговых сетей, за увеличение стоимости товаров ответственны производители. Они отметили, что за 2017 год, закупочные цены выросли примерно на пятую часть. Если в 2016 году ретейлеры приобретали картофель по 10 рублей за килограмм, то в прошлом году, он уже обходился в 12 рублей.

Кроме картофеля выросло в цене сливочное масло (21%), молоко (9%), ржаной хлеб (5%), пшеничный хлеб и хлебобулочные изделия (4%), чёрный чай (4%).

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