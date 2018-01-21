Росстат: назван продукт, подорожавший больше всего в прошлом году

Аналитики Росстата сообщили, что в прошлом году картофель подорожал на 24 процента,тем самым опередив по росту цен все социально значимые продукты первой необходимости.

По словам представителей торговых сетей, за увеличение стоимости товаров ответственны производители. Они отметили, что за 2017 год, закупочные цены выросли примерно на пятую часть. Если в 2016 году ретейлеры приобретали картофель по 10 рублей за килограмм, то в прошлом году, он уже обходился в 12 рублей.

Кроме картофеля выросло в цене сливочное масло (21%), молоко (9%), ржаной хлеб (5%), пшеничный хлеб и хлебобулочные изделия (4%), чёрный чай (4%).