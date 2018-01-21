Ученые обнаружили медузу-салют

В океане у побережья Мексики была обнаружена уникальная медуза, которая своим внешним видом напоминает вспышку фейерверка.Медуза, которую нельзя увидеть без яркого освещения, так как она является бесцветной.

Данный экземпляр медузы, ранее неизвестный науке, был обнаружен и заснят аппаратом «Геркулес» на глубине около четырех километров.

При попадании в луч яркого света практически прозрачное существо начинает переливаться, а щупальца напоминают «брызги» во время салюта.