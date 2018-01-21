В результате захвата отеля в Кабуле погиб украинец

В результате захвата заложников в кабульской гостинице Intercontinental, где, по последним данным, погибли 43 человека, одним из погибших оказался гражданин Украины.

По данным strana.ua, в гостинице могли находиться до десятка украинцев, однако официальные органы подтвердили гибель одного.

По словам представителя департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, погибший украинец был сотрудником авиакомпании.