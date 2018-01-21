Я не попугай, чтобы повторять по сто раз: украинский боксер рассказал, чей Крым

Украинский боксер Александр Усик провел пресс-конференцию, на которой сказал журналистам, что не собирается реагировать на провокационные вопросы о принадлежности Крыма.

«У меня там близкие. Там родился, там крестился. Не забывай свои корни», - сказал спортсмен на вопрос о Крыме.

Усик заявил, что он не попугай и не будет повторять то, что уже было сказано сто раз. Он поинтересовался, зачем журналисты задают провокационные «собачьи» вопросы.

«Скажите мне, пожалуйста, вот ваша цель провоцировать меня и говорить вот такие глупости мне, чтобы потом какие-то люди с не совсем нормальным мышлением говорили: "Ах ты пес, предатель!" и все остальное. Я кого предал из вас? Что вы мне собачьи такие вопросы задаете?» — не без возмущения сказал боксер.

Он подчеркнул, что успешно представляет Украину во всем мире под гимн страны и с ее флагом.