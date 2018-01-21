Турция не будет терпеть провокации США – Эрдоган

Турецкий президент решительно заявил, что страна не будет терпеть посягательств США и провокаций у своих границ.

«Мы не потерпим посягательств на наши границы и не будем терпеть провокации», - заявил Эрдоган.

Недовольство Турции вызвала политика США по отношению к сирийским курдам, которых активно поддерживают США и выделяют им оружие, включая членов запрещенной и объявленной в Турции террористической «Курдской рабочей партии».

20 января Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» на границе с Сирией, атаковав курдские формирования на сирийской территории.