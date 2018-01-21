Пингвин наведался «в гости» к ученым в Антарктике

Ученые, проводившие исследование в Антарктике, выложили в Сеть ролик, на котором пингвин случайно запрыгнул из воды прямо к ним в лодку.

Удивленное животное сначала попыталось сбежать, но поняло, что ему ничего не угрожает, и решило осмотреться. Оценив ситуацию, пингвин, очевидно, понимает, что еды на лодке нет, поэтому ныряет обратно в воду.

Автором видео стал один из членов экспедиции Австралийской антарктической службы, база которой находится на научно-исследовательской станции Кейси на Земле Уилкса в Восточной Антарктиде.