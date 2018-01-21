Пенс раскрыл истинные цели присутствия США в Сирии

Вице-президент США Майкл Пенс, выступая на совместной конференции с королем Иордании Абдаллой II в Аммане, раскрыл истинные цели присутствия американских войск на территории Сирии.

«Мы остаемся привержены присутствию в Сирии. Причем не только для борьбы с террористами, но и для сдерживания Ирана, которые будут дестабилизировать ситуацию», - приводит слова Пенса ТАСС.

Ранее стало известно, что США планировали создать на территории Сирии 30-тысячную армию, вооруженную американским оружием под командованием оппозиционных к официальным властям Сирии курдских группировок.

Пенс находится с визитом в Иордании, где провел встречу с королем Абдаллой II. В 2017 году США оказали помощь Иордании в размере 1,6 миллиардов долларов.