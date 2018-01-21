Асад считает целью операции Турции в Африне поддержку терроризма в Сирии

Сирийский президент Башар Асад считает, что главной целью турецкой операции против курдов на северо-западе Сирии является попытка поддержать террористов, сообщает агентство SANA.

«Грубое вторжение Турции в сирийский город Африн связано с той политикой турецкого режима, которую он проводит с самого начала сирийского кризиса. Ее основой является поддержка терроризма и различного рода террористических структур», - сказал Асад.

Он сделал это заявление во время встречи с делегацией иранского Стратегического совета по внешним связям.

Турция в субботу начала спецоперацию «Оливковая ветвь» против курдов совместно с альянсом вооруженной оппозиции «Свободная сирийская армия» (ССА). Изначально турецкие войска нанесли несколько десятков авиаударов, после чего премьер-министр Турции Бинали Йылдырым анонсировал начало наземной операции турецких вооруженных сил в сирийском Африне.